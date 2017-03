Syberia 3 torna a mostrarsi in sei minuti di gameplay

Il canale YouTube "Syberia Fan" ha pubblicato un video che mostra sei minuti di gameplay di, nuovo episodio delle avventure di. Il filmato permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai personaggi e alle principali meccaniche di gioco.

Ricordiamo che Syberia 3 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 20 aprile, in formato retail e digitale. Il publisher ha confermato che il gioco arriverà anche su Switch, la versione per la nuova console Nintendo tuttavia è ancora in fase di sviluppo e vedrà la luce in un secondo momento.