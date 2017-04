ha da poco pubblicato il video unboxing della Collector's Edition di, la nuova avventura diin arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come potete notare, il filmato è accompagnato da nientemeno che dal disegnatore e ideatore della serie,

La Collector's Edition di Syberia 3 contiene una copia fisica del gioco, un poster di Kate Walker, due litografie, un artbook, una graphic novel (scritta da Hugo Sokal e con artwork di Johann Blais), un codice per scaricare la soundtrack del gioco, e una statuetta in resina raffigurante Kate Walker.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Syberia 3 sarà disponibile dal 20 aprile 2017 su PC, PS4 e Xbox One.