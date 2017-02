Syberia 3 uscirà il 20 Aprile: ecco il trailer ufficiale

ha annunciato cheuscirà ilsu Playstation 4, Xbox One, PC e Mac: per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer ufficiale (lo trovate in cima alla notizia). La data di rilascio per la versione Nintendo Switch non è stata ancora divulgata.

Syberia 3 sarà il primo esponente della saga a proporre un'avventura con scenari tridimensionali, caratteristica che influenzerà il grado di immersione nelle ambientazioni e la struttura degli enigmi. Naturalmente a guidare il progetto ci sarà Benoit Sokal, l'autore dei primi due capitoli di Syberia, che in questo sequel promette una direzione artistica curata nei minimi dettagli e una narrazione accattivante. A questo punto non rimane che attendere l'uscita del gioco, fissata per il 20 Aprile su PS4, Xbox One, PC e Mac (per la versione Nintendo Switch bisogna attendere qualche aggiornamento sulla data di rilascio).