Syberia 3: Video Recensione della nuova avventura di Kate Walker

Pur al netto di alcune mancanze tecniche e narrative,resta un’opera affascinante, caratterizzata dallo stile unico e riconoscibile del fumettista

Immersa in un’atmosfera avventurosa ed esotica, la storia affronta tematiche indubbiamente coinvolgenti, supportata infine da una componente enigmistica sempre ispirata ed appagante. Syberia 3 riesce quindi a colpire dritto al cuore di tutti i fan della serie, in virtù di un fascino e di uno stile davvero senza tempo. Il gioco è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.