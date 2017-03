Syberia 3 sarà distribuito da Ubisoft in Italia

annunciano un nuovo accordo per la distribuzione in Italia di, che sarà disponibile in esclusiva presso i punti vendita GameStop dal 20 aprile 2017 per PlayStation 4 e Xbox One.

In Syberia 3 i giocatori torneranno a vestire i panni di Kate Walker e potranno esplorare liberamente paesaggi suggestivi, così come affrontare misteri ed enigmi in un modo mai provato finora. La storia inizia quando la tribù degli Youkol, un popolo nomade che sta accompagnando la propria mandria durante la migrazione, trova Kate in fin di vita nel cuore della Siberia. Bloccati nel villaggio di Valsembor, gli improbabili alleati dovranno trovare il modo per proseguire il loro viaggio, sfuggendo ai nemici e affrontando sfide inaspettate.

Syberia 3 è un gioco in cui la contemplazione è una parte importante dell’esperienza, ma offre comunque una vera sfida ai giocatori, che dovranno sfruttare tutto il proprio ingegno per risolvere i misteri e gli enigmi che scandiscono il viaggio di Kate Walker. Sviluppato da Koalabs Studio, Syberia 3 sarà completamente sottotitolato in lingua italiana, mentre la colonna sonora sarà composta da Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), che aveva già lavorato in precedenza sulle musiche di Syberia 2.