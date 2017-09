ha da poco annunciato che il primo capitolo di, serie videoludica che racconta la storia di Kate Walker, sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 ottobre in Europa. Il gioco permetterà quindi agli utenti di rivivere gli inizi dell'avventura della giovane a Valadilene, alla ricerca di Hans Voralberg.

Il gioco, sviluppato da Koalabs, sarà fruibile sia in modalità portatile che su schermo TV, supportando quindi la natura ibrida di Switch.

In Syberia, nei panni di Kate Walker, il giocatore scoprirà luoghi inaspettati, viaggerà alla ricerca di risposte e sarà chiamato a risolvere una serie di enigmi in stile punta e clicca per poter proseguire.

In apertura abbiamo riportato il trailer pubblicato dal publisher in occasione dell'annuncio.