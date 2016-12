Il publisher franceseha deciso di festeggiare il Natale regalando a tutti i giocatori una copia gratuita diper PC. Il primo episodio della serie ideata daè ora disponibile per il download gratis.

Per scaricare gratis Syberia basta cliccare qui e compilare il form con nome, cognome e indirizzo email, inoltre ricordatevi di cliccare sul tasto verde "Like Syberia Page" per lasciare un Mi Piace alla pagina Facebook del gioco.

Una volta completati tutti i passi, riceverete all'indirizzo indicato una chiave per riscattare Syberia da Steam. Indubbiamente Una bella occasione per riscoprire le origini di questa saga che si prepara a tornare in grande spolvero nel 2017 con Syberia III.