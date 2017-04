Lo studio svedeseha pubblicato il primo trailer di, sequel del gioco horror uscito nel 2015 e capace di riscuotere un discreto successo di pubblico e critica.

Per il momento non ci sono molti dettagli su Sylvio 2, il gioco arriverà a fine anno su Xbox One e PC Windows, il primo trailer lascia intuire la presenza di ambientazioni oscure unite a personaggi inquietanti, riprendendo dunque la formula alla base del predecessore.

Maggiori informazioni sul sequel di Sylvio dovrebbero arrivare durante l'estate, restiamo quindi in attesa di ulteriori novità su questo gioco horror.