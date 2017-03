Skyrim e Fallout 4 sarano ottimizzati per Project Scorpio

diha confermato a Glixel chesaranno aggiornati per sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo hardware di

Al momento non ci sono molti altri dettagli in merito, anche se Howard si è detto preparato all'arrivo di Scorpio: "Aggiorneremo Fallout 4 Skyrim per Scorpio, con la speranza è che le console mid-gen possano avere una buona diffusione e mantenere alta l'attenzione dei giocatori per questi due titoli. Abbiamo aggiornato recentemente Fallout 4 per PS4 Pro, siamo abituato agli update, provenendo dal mondo PC. Aggiorneremo entrambi i titoli e garanteremo ai possessori dei nuovi sistemi la possibilità di continuare a giocarci senza alcun problema."

Ricordiamo che Project Scorpio uscirà indicativamente durante la fine del 2017, il reveal delal console è atteso per l'E3 di giugno.