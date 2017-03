System 3 annuncia il ritorno di Constructor

ha annunciato il ritorno di. La costruzione incontra la corruzione nell’ultimo capitolo die segna il 20° Anniversario del noto city builder.

Con una vasta gamma di nuove modalità di gioco e nuove caratteristiche, combinate con una nuova modalità online per sfidare e sabotare i costruttori rivali, potrete conquistare la vostra città. Per aiutare i magnati immobiliari in erba ad ottenere il dominio in tutta la città, Constructor inserisce un esercito di 'Indesiderabili', un gruppo di criminali degenerati che può rovinare i costruttori rivali. Potrete servirvi di occupatori abusivi, clown assassini, naziskin e prostitute – potrete creare una fiorente metropoli utilizzando ogni mezzo necessario!

“System 3 celebra 35 anni nel settore videoludico quest’anno, quale occasione migliore per rivisitare il nostro pluripremiato Constructor, che festeggia i suoi 20 anni. Constructor sarà più grande, più cattivo e più sfavillante che mai”, ha dichiarato Mark Cale, CEO di System 3. System 3 ha offerto l’originale Constructor per PC gratuitamente ai fan alla fine di gennaio quest’anno e oltre 100,000 persone si sono iscritte per riceverlo. Constructor sarà disponibile il 28 Aprile per Xbox One, PlayStation 4 e Windows (via Steam).