System Shock 3 verrà pubblicato da Starbreeze

ha annunciato che si occuperà della pubblicazione di, il nuovo capitolo della saga diretto dae sviluppato da. Il publisher investirà 12 milioni di dollari per portare il gioco su PC e su altre piattaforme.

Per chi non lo ricordasse, Starbreeze è lo sviluppatore dietro titoli come The Darkness, The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena e Dead by Deadlight. La compagnia pubblicherà System Shock 3 (che non bisogna confondere con il reboot del primo System Shock), il nuovo capitolo della saga FPS/RPG realizzato da Otherside Entertainments, team che comprende ex sviluppatori di System Shock, System Shock 2, Deus Ex e Thief: The Dark Project. Starbreeze investirà 12 milioni di dollari per portare il gioco su PC e altre piattaforme, permettendo a Otherside Entertainments di mantenere il 100% della proprietà intellettuale.