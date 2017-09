Tabata: il prossimo Final Fantasy prenderà ispirazione da Breath of the Wild

Interrogato sulla questione dalla testata di Gamespot durante il Pax West di Seattle, Hajime Tabata ha brevemente accennato ai piani cheha in mente per il prossimo capitolo della serie di

Innanzitutto è stato dichiarato che, per quanto non si abbia attualmente alcuna certezza al riguardo, il prossimo episodio potrebbe essere nuovamente open world.

"E' difficile dire ora se il gioco sarà basato interamente su un open world. Ma direi che per quanto riguarda l'esperienza generale di vivere un'area molto estesa, posso garantire che questa ci sarà anche nel nostro prossimo progetto".

Il termine di paragone per il prossimo episodio della serie sarà The Legend of Zelda: Breath of the Wild, come dichiarato dallo stesso Tabata (che tuttavia non ha ancora provato con mano il titolo, non essendo riuscito ad entrare in possesso di una Switch). L'obiettivo di Square-Enix sarà prendere ispirazione da quello che da molti viene considerato uno dei migliori titoli open world di sempre, mescolando il tutto con il proprio modo di lavorare e le proprie tecnologie.

"Ho dato ascolto a molti del team di sviluppo. Solo ascoltando le storie e i feedback, possiamo dire che è davvero un gioco completo. E' molto pulito, quasi perfetto da quel punto di vista. Ed il nostro obiettivo sarà quello di prendere l'esperienza che i giocatori hanno avuto con Breath of the Wild, ma con le nostre tecnologie ed il nostro know-how.

Abbiamo a nostra disposizione le possibilità di creare un gioco di alta qualità con un grande impatto visivo, che sia ambientato in un mondo immersivo e stupendo. Questi sono probabilmente i nostri obiettivi per il prossimo progetto".



Voi cosa vi aspettate dal prossimo Final Fantasy?