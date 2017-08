Tacoma: pubblicato il trailer di lancio del nuovo gioco degli autori di Gone Home

ha pubblicato il trailer di lancio di, nuovo gioco della compagnia disponibile dal 4 agosto su Xbox One, PC Windows, Mac OS e Linux.

Tacoma è il secondo progetto di Fullbright, studio salito agli onori della cronaca nel 2013 per Gone Home, uno dei titoli indipendenti più acclamati degli ultimi anni. Annunciato durante i Game Awards 2014, Tacoma ha subito numerosi rinvii, tra poche ore il progetto si prepara a vedere la luce.

Nel momento in cui scriviamo il lancio di Tacoma è confermanto unicamente su Xbox One, Windows, Mac e Linux, non sembrano esserci piani per futuri porting su PlayStation 4 e Nintendo Switch.