Tacoma e Titanfall 2 Ultimate Edition tra le ultime novità di Xbox Store

Come ogni mercoledì,ha annunciato le ultim novità disponibili su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, Demo Giocabili, Beta e Preordini dei titoli in arrivo nei prossimi mesi.

Nuovi giochi Xbox One

Tacoma (1 Agosto - 19,99 euro)

Demetrios The BIG Cynical Adventure (31 Luglio - 14,99 euro)

Titanfall 2 Ultimate Edition (2 Agosto - 39,99 euro)

Hunting Simulator (1 Agosto - 39,99 euro)

Shadow Tactics Blades Of The Shogun (31 Luglio - 39,99 euro)

Slime Rancher (1 Agosto - 19,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Resident Evil Revelations (29,99 euro)

X-Morph Defense (14,99 euro)

Blackhole The Complete Edition (19,99 euro)

Per la settimana corrente non sono previste demo o titoli nel programma Xbox Game Preview. Tra i nuovi Deals with Gold trovano spazio NBA 2K17, Tekken 7 e Forza Horizon 2

Da segnalare anche la disponibilità di primi Games with Gold di Agosto 2017: dal primo agosto, gli abbonati Premium a Xbox LIVE potranno scaricare gratuitamente Bayonetta e Slime Rancher.