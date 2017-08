Tacoma: Video Recensione del nuovo gioco degli autori di Gone Home

Dopo il grande successo riscosso con, i ragazzi dihanno provato a sorprendere nuovamente i giocatori con, un titolo che cerca di espandere ulteriormente il concetto di 'walking simulator' utilizzando la realtà aumentata come escamotage narrativo.

Ambientato in una stazione spaziale abbandonata, Tacoma risulta un progetto molto ambizioso e dalle notevoli potenzialità narrative, forte anche di un cast che riesce ad offrire spesso degli spunti interessanti. Il tutto, però, sembra andare ad infrangersi contro il muro della longevità: il titolo risulta troppo condensato e ristretto per poter dare il giusto spazio ai personaggi e alle storie raccontate al suo interno.

Tacoma è disponibile da oggi su PC e Xbox One. Per saperne di più sul titolo, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione in versione estesa.