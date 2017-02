Taglio di prezzo per The Last Guardian

Nelle scorse ore molti rivenditori hanno tagliato il prezzo di, in versione retail e digitale. Il gioco è ora disponibile nei negozi al prezzo consigliato di 39.99 dollari/euro mentre la versione scaricabile dal PlayStation Store costa 34,99 euro.

Non è chiaro se il price cut sia definitivo o solamente temporaneo, molti dei principali negozi online hanno abbassato il prezzo a 39.99 dollari nella giornata di oggi, probabilmente su indicazione del publisher, è probabile che si tratti di una mossa pensata per spingere le vendite del gioco di Fumito Ueda. The Last Guardian è disponibile dal 7 dicembre scorso in esclusiva su PlayStation 4.