Il team indipendenteha annunciato cheha acquistato. Il gioco (pubblicato su PC, Mac, Linux, PlayStation 4 e Xbox One) è ora interamente di proprietà del publisher americano.

Le cifre relative all'operazione non sono state rese note, Squad ha annunciato che Kerbal Space Program continuerà ad essere supportato da Take-Two Interactive mentre lo studio si dedicherà a nuovi progetti, in quanto non possiede più alcun diritto sul gioco.

Take-Two Interactive si assicura così uno dei titoli indie più interessanti degli ultimi anni, capace di riscuotere enorme successo di pubblico e critica.