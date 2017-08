Take-Two è fiduciosa riguardo il futuro di Nintendo Switch

(Chief Executive Officer di) si è espresso sul futuro didurante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale in corso.

Zelnick si è detto "estremamente fiducioso" riguardo le performance commerciali della piattaforma, i buoni dati del lancio verranno a suo avviso mantenuti anche nel prossimo futuro e questo rende Switch una console decisamente interessante per un publisher.

Attualmente Take-Two è al lavoro su due giochi per Switch, NBA 2K18 e WWE 2K18, altri progetti potrebbero essere annunciati nel prossimo futuro sebbene al momento non ci siano certezze riguardo i futuri piani della compagnia per il supporto alla piattaforma Nintendo.