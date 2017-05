Take-Two: in calo il valore delle azioni dopo il rinvio di Red Dead Redemption 2

Gli azionisti non sembra aver apprezzato il rinvio di: dopo l'annuncio, le azioni disono crollate del 9% sul mercato azionario, passando da un valore di 69,04 a 62,90 dollari.

Il calo si è verificato pochi minuti dopo l'annuncio del rinvio di Red Dead Redemption 2 da parte di Rockstar Games. Ricordiamo come inizialmente la compagnia aveva previsto il lancio del gioco per l'autunno 2017 e più volte il CEO di Take-Two si era detto sereno riguardo l'uscita del titolo.

Il ritardo è dovuto alla volontà di Rockstar di perfezionare e migliorare alcune aspetti del progetti. Red Dead Redemption 2 è ora atteso per la primavera del 2018, maggiori dettagli potrebbero arrivare dalla conferenza con gli azionisti in programma per la giornata di oggi.