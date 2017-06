In una recente intervista ai microfoni di GameSpot, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha parlato fra le altre cose die dei piani che la sua compagnia ha in serbo per la nuova console della Grande N.

Dopo aver ricordato che Take-Two ha già annunciato l'arrivo di NBA 2K18 sulla piattaforma ibrida di Nintendo, il dirigente ha affermato: "Ci crediamo. [...] È stato un lancio di grande successo. Adesso bisogna vedere come prosegue, ma noi ne siamo entusiasti. Supponendo che ci sia la base installata, noi ci saremo. Non con tutti i nostri giochi, ma in modo selettivo". Cosa pensate di queste dichiarazioni? Quali titoli potrebbero approdare su Switch?