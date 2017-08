Tales from the Borderlands è stato percepito come un fallimento da TellTale

Durante una recente disamina sullo sviluppo di, il creative director Nick Herman ha ammesso che il gioco è stato visto come un fallimento all'interno di. Purtroppo, le vendite non sono state particolarmente esaltanti.

"Ho attraversato un periodo difficile. Tales from the Borderlands è stato al centro della mia vita per due anni, ma all'interno della compagnia è stato percepito come un fallimento. La critica lo ha accolto con entusiasmo, ma a livello di vendite e produzione le cose non sono andate altrettanto bene. Quindi, come potete immaginare, verso le fasi finali dello sviluppo è arrivato un certo scoraggiamento." dichiara Herman.

Se ricordate, a Febbraio vi abbiamo segnalato che Nick Herman è stato assunto da Ubisoft, segnando la fine della collaborazione tra l'ex creative director e TellTale Games. Dispiace apprendere che un'avventura originale come Tales from the Borderlands non abbia incontrato il favore del pubblico, facendo crollare le speranze su un possibile sequel. Voi cosa ne pensate?