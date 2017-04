ha annunciato oggi, nuovo episodio della serie Tales of per dispositivi mobile. Il gioco presenterà una nuova storia e vedrà il ritorno di alcuni personaggi già noti.

Nello specifico, in Tales of Asteria Eden of Reminiscence potremo tornare a vestire i panni di Velvet Crowe (Tales of Berseria) e Colette Brunel (Tales of Symphonia), quest'ultima doppiata dall'attrice Nana Mizuki.

Il publisher ha diffuso un breve trailer (realizzato da Wit Studio) e un artwork, al momento non ci sono dettagli precisi sul lancio di Tales of Asteria Eden of Reminiscence, previsto peri l 2017 in Giappone su iOS e Android.