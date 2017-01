Tales of Berseria: data di lancio su PC e impostazioni grafiche svelate

ha annunciato che, ultimo esponende della saga J-RPG Tales of, uscirà su PC (via Steam) il prossimo 24 gennaio. Il titolo giungerà quindi su console il giorno 27 dello stesso mese.

Il publisher ha inoltre svelato le opzioni grafiche che i giocatori PC potranno settare a seconda delle configurazioni di cui dispongano. Fra le opzioni, quindi, troviamo la risoluzione, anti-aliasing, filtro anisotropico, mapping dei comandi e ancora altro. Il gioco supporta su PC la risoluzione in 4K (a quanto pare upscalata), in 1080p, e 800x600 con vari aspect ratio. Il frame-rate può essere impostato, a propria discrezione, a 60fps o 30fps.

Infine è stato dichiarato che il gioco sarà protetto dal software DRM Denuvo. "Amiamo la community: è grazie a voi se continuiamo a sviluppare nuovi giochi Tales of di alto livello. Non sarebbe corretto se non pensassimo a proteggerci dalle persone che cercano di accedere ai nostri giochi in maniera illegittima, dato che potrebbe rallentarci nel portare nuovi titoli su PC. Denuvo si è dimostrato efficace nel combattere la pirateria, e fino a questo momento non c'è stata prova evidente che possa compromettere l'esperienza di gioco", il comunicato di Bandai Namco in merito alla questione.

Tales of Berseria uscirà il 24 gennaio su PC, e il 27 gennaio su PS4.