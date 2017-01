Tales of Berseria: demo disponibile sul PlayStation Store europeo

ha pubblicato la demo disul PlayStation Store europeo. La versione di prova permette di testare con mano le primissime fasi dell'avventura e di prendere confidenza con il sistema di controllo e il combat system.

Il file pesa 424 MB, la demo presenta il doppio audio inglese/giapponese e sottotitoli in tedesco, russo, inglese, francese, spagnolo e italiano. Per saperne di più su Tales of Berseria vi rimandiamo alla nostra prova, ricordandovi che il gioco arriverà su PlayStation 4 il prossimo 27 gennaio mentre la versione PC è prevista per il 24 dello stesso mese, scaricabile esclusivamente da Steam.