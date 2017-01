Tales of Berseria disponibile da oggi in Europa su PlayStation 4 e PC

annuncia l'uscita di, ultimo episodio della serieche vede per la prima volta protagonista un personaggio femminile. Il gioco è disponibile ora su PlayStation 4 e PC (via Steam).

In Tales of Berseria, i giocatori assumono il ruolo di Velvel Crowe, una ragazza un tempo dolce e gentile che viene travolta da un sentimento di rabbia e odio profondi dopo aver vissuto un’esperienza traumatica tre anni prima degli eventi narrati in Tales of Zestiria. Velvet si unirà a una ciurma di pirati che partono per un’epica avventura alla scoperta delle numerose isole che compongono il sacro regno di Midgand. Mutsumi Inomata, disegnatore veterano della serie Tales of, ha disegnato personalmente il personaggio di Velvet, mentre il noto studio di animazione giapponese Ufotable, è tornato ad occuparsi dell’animazione delle incredibili scene filmate del gioco contribuendo allo sviluppo di una narrazione epica, emozionante e unica nel suo genere.



I fan della serie Tales of potranno festeggiare il rilascio dell’ultima opera con i prossimi concerti sinfonici Orchestral Memories organizzati da Bandai Namco Entertainment Europe e La Fée Sauvage. Tra i numerosi altri brand, i giocatori potranno (ri)scoprire le acclamate colonne sonore tratte dall’universo di Tales of suonate da un’orchestra sinfonica dal vivo! Il primo spettacolo si terrà il 4 febbraio alle ore 20 presso la Salle Peyel di Parigi e vedrà l’esclusiva partecipazione di due noti compositori: Motoi Sakuraba e Go-Shiina. I biglietti sono in vendita a questo indirizzo, inoltre sono disponibili 150 biglietti VIP che garantiranno agli spettatori l’opportunità di incontrare Motoi Sakuraba e Go Shiina e di ricevere una foto e un autografo.