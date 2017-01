Tales of Berseria: il nuovo JRPG Bandai Namco protagonista della nostra Video Anteprima

La prova di ben 10 ore con una build avanzata dici ha permesso di rapportarci con un'unica, grande verità: la seriesta maturando, cercando di toccare tematiche meno stereotipate e tasti più dolorosi.

Interessanti sono anche le novità dal punto di vista del combat system, che, pur poggiando sul vecchio e rodato Linear Motion Battle System, è migliorato sotto il profilo della fluidità e del dinamismo. Tales of Berseria sembra avere tutte le carte in regola per potersi inserire nella timeline della serie come uno degli episodi più interessanti. Non ci resta quindi che attendere il 27 gennaio, giorno in cui il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 e PC. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima, ricordandovi che una demo di Tales of Berseria è ora disponibile su PlayStation 4.