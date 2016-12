Tales of Berseria: rivelata la valutazione dell'ESRB

L'ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha rivelato oggi la sua valutazione nei confronti di, il nuovo capitolo della serieprodotta da. L'ente ha quindi optato per la, ovvero Teen: tutti i giocatori che avranno compiuto i 13 anni di età potranno accedere ai suoi contenuti.

Di seguito, la sinossi del titolo fornita dall'ESRB (potrebbero essere presenti degli spoiler minori): "Questo è un un gioco di ruolo in cui si impersona Velvet Crowe, una combattente in missione per ottenere la sua vendetta contro un lord diabolico. Nel mentre esplora campi e città, il giocatore può interagire e reclutare altri personaggi che lo aiutano in battaglie contro soldati e creature fantastiche (eg. lupi mannari, draghi, uomini-lucertola) in un combattimento in stile melee. Il giocatore utilizza spade, lance, pistole e magie per sconfiggere i nemici. Le battaglie sono frenetiche, corroborate dai suoni degli impatti e dalle grida di dolore. Anche le cutscene mostrano scene di violenza: un uomo impalato da una spada; un uomo che si spara ripetutamente alla testa. Alcune sequenze dipingono chiazze di sangue sui corpi/vestiti dei personaggi. Il gioco contiene del materiale suggestivo: personaggi femminili e creature parzialmente nude; frasi 'suggestive' nei dialoghi ( eg., “You mean it feels good to get whipped”). Nel corso del gioco, i personaggi vengono rappresentati nel mentre bevono e parlano di alcol (eg., “If you guys are going to have a drinking contest, you’re going to need some snacks to go with all that alcohol, right?”). Le parole a*s e ba**ard sono presenti nei dialoghi".

Tales of Berseria uscirà il 27 gennaio su PC e PlayStation 4. Il 10 gennaio sarà invece distribuita la demo europea del gioco su entrambe le piattaforme.