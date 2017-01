Tales of Berseria si mostra nel trailer di lancio

esce oggi in Nord America e per l'occasioneha pubblicato il trailer di lancio del nuovo episodio della serie, disponibile ora su PlayStation 4 e PC Windows (via Steam).

Il nuovo JRPG targato Bandai Namco arriverà in Europa il 27 gennaio, in formato retail e digitale per la console Sony ed esclusivamente digitale per PC. Ricordiamo che una demo giocabile è già disponibile per il download dal PlayStation Store, la versione di prova permette di accedere alle primissime fasi dell'avventura, di testare il sistema di controllo e di dare un primo sguardo al combat system.