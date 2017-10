Tales of Link: eventi speciali in arrivo per il secondo anniversario del gioco

: In occasione del secondo anniversario del suo gioco mobile,ha annunciato una serie di novità ed eventi speciali in arrivo su, disponibile su iOS e Android.

Per celebrare il secondo anniversario di Tales of LInk, Bandai Namco Entertainment ha annunciato il lancio di un nuovo sistema PVP e una serie di eventi di gioco!

“Grazie alla sfida offerta dalle battaglie giornaliere, migliorare le proprie abilità di combattimento e rinforzare il legame tra i giocatori sarà l’unico modo per affrontare le future avventure insieme”. I giocatori di Tales of Link potranno accedere al nuovo sistema PVP “Duel Fes” da giovedì 5 ottobre a sabato 8 ottobre 2017. Combattendo in nome dell’amicizia, potranno rinforzarsi e migliorare il livello della propria fazione. Inoltre, ottenendo punti in statistiche come “Morale”, “Grade” e “Rating”, i giocatori potranno guadagnare premi esclusivi e l’onore della vittoria finale!

Nel frattempo, per ringraziare tutti gli utenti del supporto a Tales of Link in questi due anni, durante la serie di eventi del 2° anniversario saranno offerte un totale di 100 Hero Stone, ad eccezione delle esclusive armi UR della versione globale! Eseguendo l’accesso al gioco da domenica 1° ottobre a martedì 31 ottobre 2017, sarà possibile avere l’occasione di ricevere 50 Hero Stone gratuite. Inoltre, nelle missioni compariranno casualmente i personaggi originali di Tales of Link, che lasceranno alcuni “Carnival Balloons”, scambiabili con diversi oggetti e rari gettoni di Awakening. Nell’Exchange Market, sarà anche possibile scambiare i Carnival Balloons con i gettoni Extreme Awakening a 5 stelle di Asbel [Dressed for Success] ed Estelle [A Toast to Fortune]. Questi due personaggi presentano un aspetto e un background speciali e saranno rilasciati inizialmente nella versione globale!"