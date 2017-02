Tales of Link: al via l'evento speciale dedicato a Hello Kitty

I personaggi della serieindosseranno i costumi di: Solo per pochi giorni, il personaggio più amato di Sanrio arriverà in, gioco mobile distribuito dae sviluppato da

Completando una missione speciale in Tales of Link, i giocatori potranno ottenere dei personaggi con alcuni costumi di Hello Kitty in edizione limitata e intraprendere una serie di nuove missioni avventura.



Fino alle 7:59 del 14 febbraio, i giocatori potranno ottenere alcune fantastiche ricompense anche solo per aver eseguito lกฏaccesso, come Apple, Orange e Mint Chocolate, Hero Stones e Stamina Gel. Inoltre, chi parteciperà all'evento crossover "Tales of Link X Hello Kitty" potrà usufruire di uno scenario speciale e ottenere un un "Cheery Candy Crafter Flynn". Ma non + tutto! C'è anche un esclusivo Summon con tre personaggi nei loro costumi di Hello Kitty in edizione limitata. Questo evento crossover è un'occasione imperdibile per ottenere alcuni personaggi con abiti unici.