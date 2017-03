Tales of Ronin annunciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One

Gli sviluppatori dihanno oggi annunciato il loro prossimo progetto:. Il titolo arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac e Linux, ma sfortunatamente non sono stati rivelati dettagli sulla sua data di pubblicazione.

Stando alle parole di Dead Mage, Tales of Ronin sarà capace di mescolare abilmente elementi di gioco RPG, cultura orientale e grande libertà d'azione per il giocatore. Il titolo si prepone inoltre l'obiettivo di far emergere il lato umano dei Samurai, e non solo le loro abilità in combattimento. "Vivi come un Ronin, sopravvivi alle conseguenze delle tue scelte in un mondo violento e tumultuoso. Un RPG basato su cameratismo e tradimento, guerra e pace, e soprattutto onore, in arrivo su PC e console", il commento della software house.

Il titolo sarà ambientato in un universo vivo e dinamico, a metà tra la realtà e la fantasia, in cui sarà possibile creare la propria storia personale. Un'interessante feature è inoltre rappresentata dal Sekai System: "tu muori, il mondo continua a vivere: gioca la storia di un nuovo Ronin nello stesso mondo dopo ogni morte".

In apertura potete visionare il trailer di debutto pubblicato da Dead Mage.