Tante novità in arrivo per il franchise di Yo-Kai Watch

franchise distribuito in Italia da VIZ Media Europe, dopo la grande accoglienza ricevuta l'anno scorso al suo esordio nel nostro Paese, quest'anno rafforza la sua presenza con l'arrivo dei mobile gaming, tra cui il primo ad essere disponibile è stato il recente

Fra le altre novità, troviamo anche Yo-Kai Watch 2: Spiritossi per Nintendo 3DS e Yo-Kai Watch 2: Polpanime, l’inedita seconda linea di giocattoli Hasbro in arrivo prossimamente, le pubblicazioni tra cui la rivista ufficiale, i manga e molto altro.

Ma le novità non sono finite qui! Da domani tutti i fan della serie animata potranno godersi in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (canale 607 di Sky e 350 di Mediaset Premium) i nuovi attesissimi episodi di Yo-Kai Watch. L’appuntamento è dal 31 maggio dal lunedì al venerdì alle 17.25. Dal 12 giugno, dal lunedì al venerdì alle 17.40, la 2a stagione di Yo-Kai Watch approderà anche su Boing (canale 40 del DTT) in esclusiva free con tanti nuovi episodi all’insegna dell’azione e del divertimento.

Protagonista della serie animata per la TV è Nathan, un ragazzo dall’animo avventuriero, che un giorno involontariamente libera da una capsula (gatcha-gatcha) uno Yo-kai di nome Whisper. Questo simpatico fantasma decide di ringraziare Nathan per averlo liberato regalandogli un particolare orologio chiamato Yo-kai Watch. Ciò che questo oggetto è in grado di fare va oltre ogni aspettativa del ragazzo. Infatti, grazie a questo riesce a vedere ed interagire con tutti gli Yo-kai, spiriti e creature fantastiche presenti ovunque e responsabili dei piccoli inconvenienti che accadono nella vita di tutti i giorni ma invisibili al resto dell’umanità. Non tutti gli Yo-kai però sono buoni e così Nathan sarà costretto ad affrontare diversi nemici, in compagnia di Whisper, Katie e Jibanyan.

La seconda stagione include complessivamente 50 nuovi episodi – quasi il doppio rispetto ai 26 episodi della prima stagione che ha ottenuto un grande successo – e introduce più di 90 nuovi Yo-kai. Nato come videogame grazie a LEVEL-5 (Inazuma Eleven, Professor Layton), l’universo di Yo-Kai Watch è diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno di costume in Giappone e in Europa.