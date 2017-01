Tante novità per Shovel Knight, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch

Tramite una lunga nota sul sito ufficiale,ha confermato chefarà il suo debutto anche sue ha annunciato i piani futuri per il gioco, che prevedono grosse novità.

Veniamo dunque a sapere che a breve Shovel Knight diverrà Shovel Knight: Treasure Trove, raccolta che includerà il gioco originale (con il sottotitolo Shovel of Hope), Plague of Shadows e Specter of Torment. Sarà possibile acquistare le tre avventure separatamente e tutti coloro in possesso del titolo otterranno questa nuova versione. Per il 2017 sono inoltre previste una nuova campagna con protagonista il King Knight e una modalità Battaglia fino a 4 giocatori. Infine, verranno introdotte la Body Swap Mode e la co-op locale su PC e console. Per tutti i dettagli, rimandiamo al comunicato di Yacht Club Games.