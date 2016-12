Tante nuove immagini per Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Nella giornata di oggiha aggiornato il sito di, pubblicando tante nuove immagini che ci offrono un'anteprima della produzione.

La raccolta include le edizioni remastered di Kingdom Hearts: Dream Drop Distance e Kingdom Hearts χ Back Cover, e un titolo inedito chiamato Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-, cronologicamente situato dopo l'Episodio Segreto di Birth by Sleep e che, come il futuro terzo capitolo, sfrutterà l'Unreal Engine 4 e il Kingdom Shader. Lasciandovi alla visione della galleria in calce alla notizia, ricordiamo ai lettori che questa collection sarà disponibile in Europa a partire dal 24 gennaio 2017, esclusivamente su Playstation 4.