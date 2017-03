A pochi giorni dall'atteso debutto diha pubblicato una nuova corposa galleria di immagini per il suo sci-fi RPG in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Gli screenshot, che potete trovare in calce alla notizia, mostrano i personaggi di gioco, le location che potremo visitare, i veicoli su sui potremo salire a bordo, alcune scene di azione, e molto altro ancora.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PS4 e Xbox One. Se non l'aveste già fatto, vi invitiamo a consultare la nostra Video Recensione del titolo di BioWare.