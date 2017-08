Tanti nuovi scatti per Persona 3: Dancing Moon e Persona 5: Dancing Star Night

ha appena pubblicato tantissime nuove immagini tratte dal gameplay di, spin-off dei due rispettivi JRPG a tema musicale. Nelle immagini vengono mostrati diversi personaggi dei due titoli ed alcuni degli scenari disponibili.

Tra gli screenshot di Persona 3: Dancing Moon Night troviamo, oltre al protagonista, Junpei Iori, Aigis e Yukari Takeba, e tra i brani disponibili sono stati confermati "Burn My Dread", "Mass Destruction", "Heartful Cry".

Per quanto riguarda Persona 5: Dancing Star Night, tra i personaggi disponibili sono confermati Joker, Ann Takamaki, Ryuji Sakamoto e Makoto Niijima. Tra i brani, ci saranno "Wake Up, Get Up, Get Out There", "Last Surprise" e "Life Will Change".

Lasciandovi alla visione delle immagini che abbiamo riportato nella galleria in calce alla notizia, ricordiamo che entrambi i giochi saranno disponibili nel corso della primavera 2018 in Giappone, su PS Vita e PS4. Al momento, non ci sono dettagli per quanto riguarda l'Europa e il Nord America.