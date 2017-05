Di recente, sono iniziati a comparire sul web numerosi nuovi video gameplay riguardanti, nuova espansione di. I filmati, provenienti da diverse testate videoludiche internazionali, ci permettono di dare uno sguardo più approfondito alle novità che verranno implementate nel gioco.

In apertura e in calce alla notizia potete trovare diversi filmati provenienti rispettivamente da PlayStation Access, Gamespot e Polygon, oltre al trailer ufficiale "A Tour of the East". Nei video è possibile vedere in azione i nuovi Job, le novità per i nuovi giocatori e per i veterani, ed in generale oltre 30 minuti di gameplay.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Final Fantasy XIV Stormblood sarà disponibile a partire dal prossimo 20 giugno.