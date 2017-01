Target apre i preordini di Switch a 299.99 dollari

La catena americana Target ha inseritonei propri database, permettendo ai clienti di prenotare la console online o nei vari negozi del gruppo. Il prezzo è fissato a 299.99 dollari, probabilmente un semplice placeholder in attesa di informazioni ufficiali da parte della casa di Kyoto.

La catena rivale Best Buy parla invece di un prezzo pari a 249.99 dollari, questa almeno la cifra presente nei listini della società. Da notare come nel database di Target siano presenti anche quindici giochi per Switch, non meglio identificati, non è chiaro se tutti questi titoli saranno disponibili al lancio della console oppure no. Per saperne di più non ci resta che attendere il 13 gennaio, data di presentazione della nuova piattaforma Nintendo.