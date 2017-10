Team Fortress 2: disponibile il nuovo aggiornamento Jungle Interno

Nonostante i suoi 10 anni di età, che in un mondo come quello videoludico non sono affatto pochi,torna ad aggiornare, che nonostante il successo di titoli comecontinua ad essere tra i titoli più giocati su

Il nuovo update è uno di quelli grossi. Si chiama Jungle Inferno, introduce tanti nuovi contenuti all'interno del gioco e apporta alcuni bilanciamenti alle celebri classi e alle armi. Non mancano all'appello un numero considerevole di bug fix.

A seguire, i contenuti nel dettaglio:

1 nuova mappa ufficiale: Mercenary Park

5 nuove mappe della community : Mossrock, Lazarus, Brazil, Enclosure e Banana Bay

2 nuovi scherni ufficiali: Yeti Punch e Yeti Smash

5 nuovi scherni della community: The Dueling Banjo, The Jumping Jack, The Soviet Strongarm, The Russian Arms Race e The Headcase

2 casse della community con 2 oggetti cosmetici ciascuna

2 nuove collezioni War Paint realizzate dalla community

2 nuove War Paint con armi e skin classiche

4 nuovi oggetti per Pyro items: The Dragon's Fury, The Thermal Thruster, The Gas Passer e Hot Hand

1 nuovo oggetto per Heavy: The Second Banana

Contratti gratuiti per ottenere i nuovi oggetti di Pyro e Heavy

36 contratti della campagna

Si tratta indubbiamente di un gran quantitativo di contenuti, sufficienti a dare nuova linfa ad un gioco che in realtà non è mai stato del tutto abbandonato. Basti pensare che in questi giorni è stato registrato un picco di 95 mila giocatori connessi contemporaneamente ai server. Qualcuno tra voi gioca ancora a questo immortale free-to-play?