Team Ninja: Ninja Gaiden potrebbe tornare in futuro

USGamer ha recentemente intervistato Tom Lee, direttore creativo del, il quale ha parlato non solo di, ma anche di, franchise fermo da qualche anno ma che potrebbe tornare in vita nel prossimo futuro.

Queste le parole di Tom Lee: "Ninja Gaiden è uno dei nostri franchise più importanti, se non il più importante. Penso che la serie abbia bisogno di restare nell'ombra al momento, ma Ryu tornerà quando sarà il momento opportuno..."

Dopo la tiepida accoglienza riservata a Ninja Gaiden 3 e allo spin-off Yaiba: Ninja Gaiden Z, le avventure di Ryu hanno subito una battuta d'arresto e Koei-Tecmo non ha pubblicato altri titoli del franchise. Un reboot non è escluso nel prossimo futuro, tuttavia al momento il Team Ninja è incentrato su Nioh, in uscita il 9 febbraio su PlayStation 4.