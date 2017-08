Techland annuncia God's Trigger, action game co-op per PC, PS4 e Xbox One

ha annunciato, un nuovo action game pensato per la co-op in arrivo nel 2018 su. Durante la Gamescom 2017 è stato mostrato il primo trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Lo sviluppatore ha introdotto il gioco con la seguente descrizione: "Preparatevi per un bagno di sangue di proporzioni apocalittiche in questo nuovo action game co-op. God's Trigger porta il gioco di squadra a un altro livello, gettando nella mischia la strana coppia composta da un Angelo e una Demonessa. I due dovranno collaborare per sconfiggere i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse prima che distruggano tutte le forme di vita presenti sulla Terra."

A giudicare dal trailer, la formula di gioco proposta da God's Trigger sembra ispirarsi alle meccaniche di Hotline Miami, ma sarà interessante vedere come riuscirà a integrare le dinamiche co-op. Il gioco è previsto in arrivo nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.