Techland inaugura oggi il suo store digitale: Gemly

Da oggi i giocatori hanno a disposizione un nuovo negozio digitale., software house e publisher dietro, ha infatti inaugurato il suo store videoludico dedicato agli utenti Windows, Linux e Mac: Gemly

Il catalogo al momento non è ampio come quello di Steam o GOG, tuttavia può contare sulla presenza dei giochi sviluppati e/o pubblicati direttamente dall'azienda, come Dying Light: The Following e Torment: Tides of Numenera, ma anche su diverse produzioni a opera di Sega, Warner Bros. Interactive Entertainment, Tripwire Interactive, Harebrained Schemes e altri.

Techland promette un sistema di pagamento sicuro e il rispetto delle norme che regolano la distribuzione digitale: "Tutti i nostri giochi provengono da fonti legittime, direttamente dagli sviluppatori e dai publisher che hanno stretto una partership con noi".