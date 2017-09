Techland stringe una nuova una partnership con Koch Media

annunciano l'ampliamento della loro partnership editoriale, che già include il gioco di ruolo di successo. Questa ampliata collaborazione includerà anche il prossimo gioco di simulazione

Sviluppato da Ice Flames, Pure Farming 2018 consente ai giocatori di utilizzare veicoli agricoli avanzati e di ultima generazione – compresi marchi come Zetor, McCormick, DAF e Agromash - e include tutti gli aspetti dell'agricoltura moderna. Non si concentra, quindi, solo su una singola fattoria, ma offre una panoramica mondiale con aree agricole sparse in Europa, Asia, Nord e Sud America. Le condizioni specifiche delle regioni e le colture, come la canapa industriale, il caffè e le olive, offrono una serie di nuove sfide per la simulazione della quotidianità della vita agricola. Ci sono tre modalità di gioco uniche, allettando sia i veterani di simulazione che i nuovi adepti, che regaleranno un divertimento illimitato per tutti i giocatori.

Pure Farming 2018 sarà disponibile dal 13 marzo 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Koch Media si occuperà della distribuzione europea per la versione retail su tutte le piattaforme