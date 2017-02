Ted Price di Insomniac Games parla di Sunset Overdrive e di un possibile sequel

per Xbox One è stato uno dei titoli più brillanti della prima generazione di giochi Microsoft per Xbox One, nonostante questo ad ogginon ha mai annunciato un sequel del gioco. Quale futuro per? A questa domanda prova a dare una risposta Ted Price.

Il presidente di Insomniac Games è stato recentemente intervistato da GameInformer USA e in questa occasione ha dichiarato quanto segue: "Dovreste chiedere a Microsoft perchè non esista ancora un sequel di Sunset Overdrive a due anni dal lancio del gioco originale. In ogni caso, l'IP appartiene a noi e in futuro ci piacerebbe poter portare avanti il franchise, con o senza Microsoft. E' decisamente troppo presto per dire qualcosa e non posso assolutamente promettere nulla ma Sunset Overdrive è una serie che ci piace davvero tantissimo e desideriamo creare nuove esperienze ambientate in questo mondo."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?