Tekken 7: annunciato il campionato competitivo Tekken World Tour

Con un video che ritrae alcune sequenze gameplay del nuovo Tekken 7 giocato dai migliori giocatori della scena competitiva, Bandai Namco annuncia Tekken World Tour, un torneo mondiale dedicato al suo ultimo picchiaduro.

Il tour, che si svolgerà nel corso di quest'anno, vedrà Bandai Namco Entertainment - in collaborazione con Twitch - riunire i combattenti di tutto il mondo per sfidarsi in Tekken 7, con in palio 200.000 $ di montepremi. Le leaderboard regionali, che coprono Americhe, Europa e Asia-Pacifico, condurranno i migliori giocatori verso le finali del Tekken World Tour. Gli interessati possono trovare programma, informazioni e regolamento a questo indirizzo.

Tekken 7 uscirà in Europa il 2 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nella giornata di oggi Bandai Namco ha inoltre pubblicato il quarto video dedicato ai lottatori del roster.