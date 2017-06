Tekken 7: Bandai Namco è al lavoro per risolvere i problemi dei match online

Di recente, i giocatori disi sono espressi in rete riguardo a determinati problemi che affliggono i match online del gioco. Per alcuni risulta davvero problematico connettersi ed affrontare degli avversari online, maha dichiarato di essere al corrente della situazione, e che arriverà presto una patch.

Rivolgendosi ai fan sui social, Bandai Namco ha infatti confermato di aver ricevuto "numerose segnalazioni" e di essere al lavoro per poter risolvere i problemi riscontrati. "Al momento stiamo cercando la radice del problema e abbiamo in programma di risolverlo attraverso un aggiornamento che modificherà le specifiche del gioco migliorando le partite", si legge nella dichiarazione del team. Attualmente non sappiamo quando questo update sarà disponibile, ma ulteriori informazioni verranno rilasciate attraverso il sito internet ufficiale di Tekken.