Tekken 7: Community Event by Titan Gaming Center in streaming dall'1 al 4 giugno

organizza uno speciale Community Event per festeggiare il lancio diin Europa. Per l'occasione, tutte le giornate dell'evento saranno trasmesse in diretta sui canali Twitch e YouTube di Everyeye. Di seguito, tutti i dettagli.

Titan Gaming Center celebrerà il lancio del nuovo picchiaduro di Bandai Namco con una serie di eventi trasmessi anche in streaming sui canale Twitch e YouTube di Everyeye.it. Ecco la programmazione completa:

Giovedì 1 Giugno dalle 15:00 alle 20:00 - Story Mode (commentato)

- Story Mode (commentato) Venerdì 2 Giugno dalle 20:00 alle 24:00 - Torneo Online (commentato)

- Torneo Online (commentato) Sabato 3 Giugno dalle 14:00 alle 20:00 - Giornata dedicata alle varie modalità di gioco, alla personalizzazione dei personaggi, alle mosse e alle combo dei lottatori.

- Giornata dedicata alle varie modalità di gioco, alla personalizzazione dei personaggi, alle mosse e alle combo dei lottatori. Domenica 4 Giugno dalle 17:00 alle 24:00 - Torneo online (commentato)

Tutti gli eventi saranno coordinati da Joshua "Ghirlanda" Bianchi e Claudio "Klaww" Pezzella. Per maggiori dettagli potete seguire l'evento sulla pagina Facebook di Titan Gaming Center, ricordiamo che le trasmissioni in streaming andranno in onda sui canali YouTube e Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio di ogni streaming. La registrazione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta co la community.