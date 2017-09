Tekken 7, Dark Souls 3 e altri titoli Bandai Namco ora in offerta su Steam

ha lanciato suuna nuova serie di sconti, disponibili da oggi fino al 18 settembre. I saldi coinvolgono alcuni dei titoli di punta del publisher, tra cui troviamo(-40%), ultimo apprezzato episodio della saga picchiaduro, e(-60%), capitolo conclusivo della serie action-RPG di

Interessanti anche le offerte su Little Nightmares (-40%), platform indie che ha riscosso un buon successo di critica; entrambi i capitoli di Dragon Ball Xenoverse (-60% e -75%); Tales of Berseria (-50%), Zestiria (-75%) e Symphonia (-75%); God Eater 2 Rage Burst (-66%); Dark Souls 2: Scholar of the First Sin (-75%) e molti altri ancora. Se interessati a consultare la lista intera, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Ne approfitterete per fare acquisti? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.