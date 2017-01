Tekken 7: data di uscita, bonus preordine e Collector's Edition

Con la pubblicazioneprevista per il 2 giugno, gli amanti dei videogiochi e in particolare gli appassionati dei picchiaduro, potranno finalmente mettere le mani sul nuovo capitolo della leggendaria saga che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tekken 7 rappresenta la massima espressione dei videogiochi piacchiaduro, superiore persino alla sua controparte arcade grazie a un bilanciamento e una grafica migliorati, l’aggiunta di un’avvincente modalità storia, nuovi personaggi e l’integrazione della modalità torneo online che sapranno accendere l’animo combattivo dei giocatori di tutto il mondo.

Tekken 7 sarà disponibile dal 2 giugno 2017 insieme a una serie promozioni speciali che piaceranno sia ai vecchi fan di Tekken che ai nuovi giocatori e che includeranno:

Collector's Edition (disponibile per PlayStation 4, Xbox One): i collezionisti e i fan più accaniti di Tekken saranno felici di sapere che verrà rilasciata una edizione limitata di Tekken 7 contenente la Deluxe Edition con Season Pass (disponibile solo in Europa, Medio Oriente, Africa e Australasia), una fantastica figurine di 30 x 45 cm circa raffigurante Kazuya in posa plastica mentre colpisce Heihachi con un calcio a mezz’aria, una speciale SteelBook e la colonna sonora ufficiale.

Season Pass (disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC) - Permetterà ai giocatori di accedere ai contenuti scaricabili per migliorare la loro esperienza di gioco grazie all’aggiunta di personaggi speciali, nuovi livelli, una nuova modalità di gioco, pacchetti costumi e un pacchetto bonus di 35 costumi metallizzati incluso nel Season Pass. Ciascun pacchetto DLC contenuto nel Season Pass di Tekken 7 potrà essere acquistato separatamente.

Il bonus pre-order digitale di Tekken 7 consentirà l’accesso al DLC che contiene il personaggio di Eliza, la famosa vampira che fece la sua prima apparizione in Tekken Revolution. Oltre ad Eliza, i preordini digitali effettuati sull’Xbox Store consentiranno di ricevere una copia gratuita retrocompatibile di Tekken 6 (disponibile come bonus preordine sull’Xbox Store a partire dal 31 gennaio 2017). La Deluxe Edition di Tekken 7 (disponibile per PlayStation 4, Xbox One) includerà il gioco e il Season Pass.

E infine, la versione per PlayStation 4 includerà dei contenuti esclusivi quali: i costumi base di Tekken 4 e Tekken 2 per King, Xiaoyu e Jin, nonché una modalità jukebox (funzionalità di gioco esclusiva) grazie alla quale i fan potranno ascoltare le vecchie tracce di Tekken e creare persino delle playlist con le musiche di Tekken da ascoltare durante il gioco.