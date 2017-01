Tekken 7: data di uscita svelata?

La data di uscita diper PlayStation 4 e Xbox One è ancora avvolta nel mistero ma GameStop potrebbe aver rivelato il giorno di lancio del nuovo attesissimo picchiaduro targato

Il gioco è apparso nei database della nota catena, con data di uscita prevista per il 28 maggio 2017. La sola versione indicata apparentemente è quella per PlayStation 4 ma il publisher ha confermato che Tekken 7 arriverà anche su Xbox One e PC Windows (via Steam) mentre al momento non ci sono notizie di alcun tipo riguardo l'eventuale porting per Nintendo Switch. La data in questione non è stata confermata ufficialmente, Bandai Namco ha più volte dichiarato che il titolo arriverà nei primi mesi dell'anno, senza rivelare una finestra di lancio più precisa.